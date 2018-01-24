Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla imha edildi." açıklaması yapıldı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, harekatın, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.



Harekatın, planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin altı çizildi.

47 hedef imha edildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 23 Ocak'ta meydana gelen çatışmalarda şehit olan 2 kahraman askerin naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 47 hedef, hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla 09.00-13.51 saatleri arasında icra edilen hava harekatı neticesinde imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi."



Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.