Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 935 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."





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