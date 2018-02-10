Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda, 22'nci gününde yaşanan çatışma ve helikopterin vurulmasının ardından şehit haberleri geldi.TSK'dan bugün yapılan açıklamaya göre Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 11 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, 22'nci gününde yaşanan çatışma ve helikopterin vurulmasının ardından şehit haberleri geldi. 22'inci günde şehit sayımız 11 oldu. Harekat kapsamında 118'i bugün olmak üzere toplam 1480 terörist de etkisiz hale getirildi.



GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24) acı haberi, Gaziantep'te oturan ailesine verildi.



Afrin'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'in İstiklal Mahallesi'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan'a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan'ın cenazesi, yarın Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.





İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.



Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.



Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman'ın cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.





ŞEHİDİN EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında, düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın başkentteki eşine de acı haber verildi.



Ankara'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Karaman'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Karaman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.



Şehidin eşi Duygu Karaman'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.





SAMSUN'DA 2 ŞEHİT HABERİ BİRDEN

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın acı haberi Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.



Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevli iken Afrin'e gittiği öğrenildi.



İKİNCİ ŞEHİT HABERİ GELDİ

Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin şehit oldu.

Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis'in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin'e gittiği öğrenildi.





ADANA'YA ŞEHİT HABERİ DÜŞTÜ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca'nın (28) ailesine acı haber ulaştı.



İmamoğlu İlçesi'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.



ANAMUR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.



Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.





KUZENİ GİBİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.



Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.





4 ŞEHİT HABERİ DAHA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de 4 askerin daha şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Böylelikle 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, 2'si kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot subay, 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Harekat kapsamında 118'i bugün olmak üzere toplam 1480 terörist de etkisiz hale getirildi.





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