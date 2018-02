TSK: "Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları gözlenmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” başarıyla sürdürülmektedir.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde yürütülmektedir.



Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Zeytin Dalı Harekâtının maksatlarından biri de “Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerini sağlamaktır.



Ayrıca teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka şu ana kadar ihtiyaç duydukları gerekli tüm insani yardımlar yapılmakta ve halkın harekâta olan olumlu yaklaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sevgisi açıkça görülmektedir. Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları da gözlenmektedir.



Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçek olmayan fotoğraf ve videolar servis edilerek Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.



Buna ilaveten Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mensuplarına sivil elbise giydirdiği, eğitimlerini ve terör eylemlerini sivil kıyafetli olarak gerçekleştirmelerini sağladığı bilinmektedir. Bölgeden temin edilen görüntü ve bilgiler de bu hususu teyit etmektedir. Bu çerçevede eli silahlı, terör örgütü sığınak ve korunaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi de elbette mümkün değildir.



Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ terör örgütü ile mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadele konusunda en ufak bir sapma olmadığı gibi tam aksine söz konusu terör örgütü ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer ülkelerden çok daha fazla katkı sağlanmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Zeytin Dalı Harekâtı, meşru zeminlerde masum insanlara ve çevreye zarar vermeden en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.