Türk ordusunun Afrin'deki kararlı operasyonları sürüyor. Hilal tamamlandı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Teröristler ile dış güçler hezimete uğratılacak." dedi.

Afrin'deki Zeytin Dalı harekâtı'nın 39. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83'e yükseldi.



Türk ordusu Amerika'nın terör koridoru planını yerle bir etti. Afrin bölgesindeki Türkiye sınırının terörden tamemen arındırıldığı gün Özel Kuvvetler de sınır ötesine geçti.



Terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye sınırı ile teması tamamen kesildi. Sınırımızdaki son nokta Şeyh Hadid'te de kontrol sağlandı.



Afrin'in kuşatıldığı ve "Hilâl"in tamamlandığı günde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dünyaya kararlılık mesajı gönderdi. Hatay'da birlikleri denetlerken konuşan Orgeneral Akar, dış güçlere vurgu yaptı.



"Afrin'de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçler mutlaka hezimete uğratılacak ve kaçınılmaz hazin son kendilerini beklemektedir."



Öte yandan Türk Silah Kuvvetleri harekâta ilişkin özel görüntüler paylaştı. Türk tankçısının başarılı nokta atışları işte böyle kaydedildi.



6 atış yapıldı. Terör örgütlerine ait hedefler tek tek imha edildi.





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