Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD-PKK mevzilerine en az 15 atış yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.



Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.



Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.



"AFRİN OPERASYONU FİİLEN BAŞLADI"



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.



ulusal.com.tr







