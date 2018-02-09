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TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı

Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD-PKK'ya ait hedefleri vurdu

TSK'dan Afrin'deki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD-PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD-PKK'ya ait hedefleri vurdu.

En az 6 hedef vuruldu

TSK ve ÖSO'nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı gerçekleştirildi.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı. 

Bin 28 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #afrin #pyd #pkk
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