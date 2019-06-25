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TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anıtkabir" adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."

Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr" adresinden erişilebileceği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #anıtkabir
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