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TSK'dan devriye açıklaması
TSK'dan devriye açıklaması
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TSK'dan devriye açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

TSK'dan devriye açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te dokuzuncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Etiketler; #açıklama #tsk
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