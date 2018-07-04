Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te dokuzuncu devriye görevini gerçekleştirdi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.