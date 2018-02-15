İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası oluşturuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için MaarretiNuman ilçesine ulaştı.



Dün akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı. Konvoy, Maarretinuman ilçesine bağlı Es Sırman köyünde konuşlandı.



Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer alıyor.



Konuşlanan noktanın yaklaşık 10 kilometre karşısındaki hatlarda, Suriye ordusu ve İran destekli gruplar bulunuyor.



Gözlem noktaları, Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde kuruluyor.



Anlaşmaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.



TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK tarafından yapılan açıklamada, "Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 15 Şubat 2018 tarihinde Surman bölgesinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 no’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." denildi.



ulusal.com.tr