Astana anlaşması çerçevesinde Türkiye, Suriye'nin İdlib bölgesinde 10'uncu gözlem noktasını kurdu. Duyuruyu Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te 10. gözlem noktasının kurulduğunu açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10'uncusu olan 5 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.



Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde ilk gözlem noktası 12 Ekim'de kuruldu.



Anlaşmaya göre, Türkiye'nin kademeli olarak 12 bölgede gözlem noktası kurması gerekiyor.



Türkiye İdlib'in kuzeyinden güneyine doğru uzanan hat üzerinde şuana kadar 10 gözlem noktası kurdu.



Türkiye'nin 12 gözlem noktasını tamamlaması ile Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib'in dış kısmında, Suriye ordusunun da cephe hattında konuşlanması bekleniyor.





ulusal.com.tr