TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan aralarında silah mevzisi ve mühimmat deposunun da bulunduğu hedefler imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.



Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.