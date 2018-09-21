Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ve barınakların imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA!



Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.