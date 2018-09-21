TSK'dan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ve barınakların imha edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ve barınakların imha edildiği belirtildi.