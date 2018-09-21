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TSK'dan Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Irak'a operasyon

TSK'dan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ve barınakların imha edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #ırak #terörist
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