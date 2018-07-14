Bölücü terör örgütünün sırtını yasladığı, kendini gizlediği kamplar, vurulmaya devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine F-16'lar bomba yağdırdı. Bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Erciş ilçesindeki operasyon hakkında ise Valilik bilgilendirme notu paylaştı.
Kuruçam Mahallesi kırsalında 1 PKK'lı sağ olarak yakalandı. Görüntüler basına servis edildi.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada, yakalanan teröriste ait silah, mühümmat ve 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira ele geçirildi.
ulusal.com.tr
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