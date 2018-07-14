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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgölerine hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Bölücü terör örgütünün sırtını yasladığı, kendini gizlediği kamplar, vurulmaya devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine F-16'lar bomba yağdırdı. Bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki operasyon hakkında ise Valilik bilgilendirme notu paylaştı. 

Kuruçam Mahallesi kırsalında 1 PKK'lı sağ olarak yakalandı. Görüntüler basına servis edildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, yakalanan teröriste ait silah, mühümmat ve 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira ele geçirildi.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
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