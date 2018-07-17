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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan operasyonda Metina bölgesindeki terör yuvaları hedef alındı. Örgüte ait silah mevzileri ve depolar imha edildi...

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bölücü örgüte yönelik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetli Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarına ağırlık verdi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan son açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. 

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü örgüte ait silah depoları ve mevziler imha edildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #tsk
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