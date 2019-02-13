Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere karşı hazırlığı bir üst seviyeye taşınıyor. "Mavi Vatan" tatbikatı için geri sayım sürerken "Kış Tatbikatı" da devam ediyor. "Birleşik, Müşterek Kış-2019 Tatbikatı"nda yer alan birliklerimiz dosta güven, düşmana korku salıyor. Tatbikata, 8 ülke "katılımcı", 7 ülke "gözlemci" olarak katılıyor.

Türk ordusu, tehditlere karşı en büyük gövde gösterisine hazırlanıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Birleşik, Müşterek Kış-2019 Tatbikatı" devam ediyor. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı için hazırlıklar da sürüyor.



Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı kış tatbikatı ve ardından gerçekleştirilecek Mavi Vatan Tatbikatı, son dönemin en büyük iki tatbikatı olma özelliğini taşıyor.



Kış Tatbikatına 8 ülke "katılımcı", 7 ülke "gözlemci" olarak katılıyor. Dost ve müttefik 15 ülkenin 251 personelle yer aldığı tatbikata katılan ülkeler arasında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Katar, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya da bulunuyor.



Tatbikatın 21 Şubat'ta düzenlenecek "seçkin gözlemci günü"ne ise devletin zirvesinin katılması öngörülüyor. Tatbikat kapsamında ayrıca savunma sanayi sergisinin de kurulması planlanıyor.



TSK unsurları, kış tatbikatının ardından 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde "Mavi Vatan Tatbikatı" ile denizlerde boy gösterecek.



"Mavi Vatan"da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan silah ve sistemler de kullanılacak. Unsurlarımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.



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