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TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 10’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 10'uncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 10'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Etiketler; #menbic #devriye #tsk
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