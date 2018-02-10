Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara dair bilgilendirmede bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara dair bilgiler verildi.



Buna göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 5 sığınak içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) 5 adet tüp, EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 50 kg amonyum nitrat, 2 adet el telsizi, 60 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari Merkez'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 1 sığınak içerisinde 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği ele geçirildi.



Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 3 depo içerisinde 3 adet el bombası, 1 adet tabanca, 350 adet muhtelif çapta fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 8 adet el bombası, 2.840 adet muhtelif çapta piyade tüfek fişeği, 3 adet silah üstü termal dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde (Irak kuzeyi uzanımında), güvenlik güçleri

tarafından icra edilen arazi aramasında 2 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 135 adet fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



ulusal.com.tr