Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.