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TSK'dan sınır ötesi harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan sınır ötesi harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etiketler; #Avaşin-Basyan #ırak #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk
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