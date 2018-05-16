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TSK'dan son dakika açıklaması

TSK, Nusaybin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

TSK'dan son dakika açıklaması

Mardin Nusaybin'de sınır hattında meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: 
Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK'dan yapılan diğer açıklamada ise Hakkari Şemdinli kırsalında arazi aramalarında 250 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği ve muhtelif malzemelerin ele geçirildiği belirtidi.

Açıklama şöyle:

Hakkari'nin Şemdinli ilçe kırsalında yapılan arazi aramasında ise 250 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörle mücadele #mardin #genelkurmay #tsk
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