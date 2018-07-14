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TSK'dan son dakika açıklaması

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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