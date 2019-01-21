Irak'ın kuzeyi, Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerindeki operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapıldı.20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB'den yapılan açıklamada terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınakların da imha edildiği açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

