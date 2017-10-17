Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısına dair bilgilendirme ve fotoğraflar yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.



Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları İkinci Toplantısı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimir Chachibaia eş başkanlığında bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te icra edildiği bildirildi.



TSK tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Söz konusu toplantı kapsamında taraflar; yakın coğrafyamızda cereyan eden olaylar hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunmuş ve 2015 yılında Türkiye’de icra edilen ilk toplantı sonrasında alınan kararlar ve icra edilen iş birliği faaliyetlerinin son durumunu müzakere etmiştir" bilgileri yer aldı.



Ayrıca TSK tarafından toplantıya ait fotoğraflar da paylaşıldı.



ulusal.com.tr











