CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

TSK'dan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısına dair bilgilendirme ve fotoğraflar yayınlandı

TSK'dan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Silahlı Kuvvetler Komutanları İkinci Toplantısı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimir Chachibaia eş başkanlığında bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te icra edildiği bildirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Söz konusu toplantı kapsamında taraflar; yakın coğrafyamızda cereyan eden olaylar hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunmuş ve 2015 yılında Türkiye’de icra edilen ilk toplantı sonrasında alınan kararlar ve icra edilen iş birliği faaliyetlerinin son durumunu müzakere etmiştir" bilgileri yer aldı.

Ayrıca TSK tarafından toplantıya ait fotoğraflar da paylaşıldı.

ulusal.com.tr





Etiketler; #tsk #türkiye #Azerbaycan #Gürcistan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
AB bayrakları Portekiz için indi
Sonraki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.