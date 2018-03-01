Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı 41. gününde... Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri, Afrin operasyonuna destek olmaya başladı. Meskun mahal operasyonunda sorumlu olan birliklerden de ilk görüntüler de geldi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2 bin 222 oldu

JÖH ve PÖH timleri Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.



Birlikler, özellikle meskûn mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini yürütüyor.



Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli timler, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı teyakkuzda bekliyor.



Güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekâtın daha da hızlanacağını belirtti.



Operasyonun 41. gününde Afrin'in kuzeybatısında kritik bir gelişme yaşandı. Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden temizlendi.



20 Ocak'tan bu yana toplam 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi.



116 stratejik nokta terörden temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.



2222 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2222'ye ulaştığı bildirildi.



TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada bu fotoğraf kullanıldı.​



