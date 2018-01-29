TSK'dan yapılan açıklamada, "“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" bilgisine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.



“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.



Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen “Zeytin Dalı Harekâtı”, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



ulusal.com.tr