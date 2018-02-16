Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin Afrin merkezine doğru ilerleyişi sürüyor. 28'inci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 551 oldu. Teröristlerinden arındırılan bölgelerde ise mayın temizliği sürüyor

Çember daralıyor, PKK/YPG köşeye sıkışıyor. Afrin operasyonunun 28'inci gününde toplam 63 nokta terör örgütlerinden arındırıldı. Toplamda bin 551 terörist, etkisiz hale getirildi.



Özellikle Cinderes ve Raco kırsalındaki terör hedefleri, İHA'larla belirleniyor. Koordinatlar, sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Fırtına obüsleri karadan, jetler ise havadan terör hedeflerini vuruyor.



İHA'lar Afrin sahasında teröristleri adım adım takip ediyor. Teröristlerce kazılan sığınakların tespitinin önlenmesi için girişlerin ağaç altlarına yapıldığı tespit edildi.



Dün 6 köy teröristlerinden kurtarılmıştı. O bölgelerde mayın temizliği yapılıyor. Uzman ekipler, kontröllü şekilde bombaları etkisiz hale getiriyor.



Daha önce teröristlerden temizlenen Darmık Dağı'nda ise askeri üs için çalışmalar yapılıyor. Bu üs ile TSK'nın menzil kazanacağı belirtiliyor.



Afrin'e askeri araç ve personel sevkıyatı dün de aralıksız devam etti. Operasyon sırasında teröristlerin silahları da ele geçirildi.





Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551 olmuştur.



Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."



ulusal.com.tr

