Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgeden gelen haberlere göre, köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD, Cinderes'i gözden çıkardı. Teröristler Amerika'nın yardımıyla kurulan karagaha çekildi

Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 600'e dayandı. PKK/PYD köşeye sıkışmış durumda. Öyle ki Afrin'in merkezinden bile önemli gördüğü bölgeyi boşalttı.



Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29. güne girildi. Harekât kararlılıkla sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri son bilançoyu açıkladı. Operasyonların başlangıcından bu yana tam bin 595 teröristin etkisiz hale getirildi.



Terör örgütlerine ait 674 hedef hava harekâtlarıyla imha edildi.



Türk ordusu bugün de kara ve havadan ablukaya aldığı PKK/PYD ve IŞİD'li 44 teröristi etkisiz hale getirdi.



Özel eğitimli komandolar, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda tünelleri teker teker temizliyor.



Mehmetçik, inşa edilen onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist avlıyor.



Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren komandolar, bir yandan da sızma girişimlerini engelliyor. Bölge ise hava araçlarıyla anbean izleniyor.



Birliklerimiz ilerleyişini hızlandırdı. Afrin kırsalında son iki günde 9 köy ve 1 stratejik tepe teröristlerden temizlendi. Kurtarılan nokta sayısı 65 oldu.



Emin adımlarla ilerleyen TSK kritik bölgelerde hakimiyet sağladıkça teröristler de köşeye sıkıştı. Yenişafak'ın haberine göre; PKK/PYD, Afrin merkezinden bile daha önemli gördüğü Cinderes'i gözden çıkardı.



Beldeyi boşaltan teröristler, Amerika'nın uydu sistemleriyle karargâh kurduğu Meydanki'ye çekildi. Ancak çekilirken Cinderes'in her sokağını bombalarla tuzakladı.



Milli İHA'larla 24 saat takip edilen beldede şimdi yalnızca keskin nişancılar ve antitank silahıyla saldıracak teröristler kaldı.



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