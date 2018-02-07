Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.



TSK, harekat kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 29 PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



TOPLAMDA 999 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu.



TSK açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.



ulusal.com.tr