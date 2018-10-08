Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendi. Zap ve Avaşin-Basyan'daki hedefler vuruldu. Saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü. Terörle mücadelede haftalık bilanço da açıklandı. Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap ve Avaşin-Basyan kampları F-16 uçaklarıyla vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonunda 9 terörist öldürüldü.



Teröristler saldırı hazırlığındaydı. Hedeflerinde bölgenin güvenliğini sağlayan üs bölgeleri vardı. Ancak başarılı olamadılar.



Sınır ötesinde nokta operasyonlarla büyük başarı elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de huzur ve güvenliği sağlamaya devam ediyor.



Mardin'in Nusaybin ilçesindeki "Kılıç-40 Özel Birlik Operasyonu"nun ardından tespit çalışmaları tamamlandı.



30 Eylül'deki harekâtta 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lıların kırsaldaki Dibek Mahallesinde sözde "Bagok bölgesi"nde faaliyet gösterdiği değerlendiriliyor. Açıklama Valilikten yapıldı. Birçok barınak, sığınakta, silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.



Teröre indirilen darbe ise ağır. Genelkurmay Başkanlığı haftalık bilançoyu duyurdu.



Son bir hafta içinde, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 4 bin 584 oldu.



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