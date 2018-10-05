Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 28 Eylül-4 Ekim'de, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, 28 Eylül-4 Ekim'de, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda, 17 piyade tüfeği, iki keskin nişancı tüfeği, 4 tabanca, 9 havan mühimmatı, 20 RPG-7 roketatar mühimmatı, 300 doçka uçaksavar mühimmatı ve çok miktarda hafif silah mühimmatı ile 19 el bombası, iki mayın, iki keskin nişancı silah dürbünü, 7 telsiz, 15 fünye, 5 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Ayrıca 20 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Operasyonlarda 9 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.



Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 20 bin 820 paket kaçak sigara, 295 litre kaçak akaryakıt, 85,7 kilo uyuşturucu, 38 cep telefonu ve 85 küçükbaş hayvan ele geçirildi.



Operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı sonucunda terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.



Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 584 oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 268 mayın ve bin 598 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Münbiç bölgesi



Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 55 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.