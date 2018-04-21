TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”

Bingöl Valiliği dün, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sabah saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada öldürülen teröristin gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi olduğu belirtildi.



"Sema" kod isimli Zühre Yariçi'nin sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.









TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEYİN TAKIMINA AĞIR DARBE





İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yer alan, terör örgütünün beyin takımındaki 89 terörist, 16 ay içinde etkisiz hale getirildi. Kış aylarının yumuşak geçmesi nedeniyle terörle mücadele operasyonları kesintiye uğramadan sürdürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Kandil'in eylem için görevlendirdiği örgütün beyin takımına yönelik seri "iç güvenlik operasyonları" ile 89 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.



"Beyin takımına" ağır darbe vurulurken bu 16 ayda kırmızı listeden 1, mavi listeden 3, yeşil listeden 3, turuncu listeden 2 ve gri listeden 13 terörist de yakalandı.