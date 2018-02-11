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TSK, Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK, Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266’ya yükseldiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur” denildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #zeytin dalı harekatı #tsk #öso
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