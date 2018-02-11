Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 23. güne girildi. TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu açıklandı. Bölgeden son dakika haberler geliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor. Ayrıca, Afrin'de 2 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 23. gün. Dün art arda acı haberler geldi. TSK, 11 askerin şehit olduğunu açıkladı. Dünkü operasyonlarda 86 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde de bir askerin şehit düştüğü belirtildi.



ORG. AKAR VE KOMUTANLAR SURİYE SINIRINDA



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.







ASKERLERİN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEYE 3 KM UZAKLIKTAKİ ÜSSE ZİYARET



Org. Akar'ın dün ATAK helikopterinin düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu bölgeye 3 kilometre uzaklıktaki, Şediya ve Raco bölgesine bakan Hassa 1 Sınır Hudut Birliği'nde denetlemeleri gerçekleştirildiği belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.



Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.



İKİ KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ



TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü PYD/PKK'dan temizledi.



TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA



TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu ve hava harekatında 19 hedefin daha imha edildiği açıklandı.