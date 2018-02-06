Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kars Belediye Başkanı Karaçanta partisinden istifa etti
Kars Belediye Başkanı Karaçanta partisinden istifa etti
Muharrem İnce: Mutlu bir azınlık ele geçirdi partiyi
Muharrem İnce: Mutlu bir azınlık ele geçirdi partiyi
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu

TSK: İdlib'de 1 asker şehit, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralandı

TSK: İdlib'de 1 asker şehit, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib'de TSK unsurlarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralandı.

KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

TSK açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #suriye #idlib
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.