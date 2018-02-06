Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye İdlib'de TSK unsurlarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde 1 asker şehit oldu, 5 asker ile 1 sivil görevli personel yaralandı.



KARŞILIK VERİLDİ



Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.



TSK açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.



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