Türkiye, Rusya ve İran ile yapılan Astana anlaşması çerçevesinde Suriye'nin İdlip bölgesindeki ateşkes gözlem noktalarını tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 12'inci gözlem noktasının kurulduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkes çemberini tamamladı. İdlib'te 12. gözlem noktası da kuruldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Astana anlaşması ile gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk ordusu, İdlib'in güneybatı kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyünde 11 nolu 12'inci gözlem noktasını kurdu.



Son kurulan gözlem noktasıyla birlikte TSK, ateşkes çemberini oluşturdu. Böylece İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturuldu.



Şimdi ise Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib'in dış kısmında, Suriye ordusunun da cephe hattında konuşlanması bekleniyor.



Yeni kurulan gözlem noktası bulunduğu çevrede güvenlikle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.



TSK'nın gözlem noktaları



TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.



Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep'in batı kırsalına hakim konumuyla stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.



Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlemnoktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.



İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.



Son gözlem noktasının kurulmasıyla, İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.



- Şimdiye kadar TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:



1- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası



2- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu



3- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu



4- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu



5- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu



6- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu



7- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu



8- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu



9- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu



10- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu



11- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu



12-16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu