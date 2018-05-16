Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 12'nci gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12'ncisi olan 11 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." bilgisi verildi.
Genelkurmay Başkanlığı: "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12'ncisi olan 11 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir"
Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 12'nci gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.