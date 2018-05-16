TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
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TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu

Genelkurmay Başkanlığı: "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12'ncisi olan 11 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir"

TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 12'nci gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12'ncisi olan 11 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." bilgisi verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #idlib #gözlem noktası
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