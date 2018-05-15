PKK kamplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampında 4 PKK'lı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları havadan karadan vuruluyor. Hedefte yine Hakurk kampı vardı.



Taarruz helikopteri desteğinde operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildi.



Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.



Van'ın Başkale ilçesinde ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 1 PKK'lı yakalandı.



Bölücü terör örgütündeki çözülme de devam ediyor.



Şırnak Güçlükonak'ta 1 örgüt üyesi silahıyla birlikte askerlere teslim oldu.





ulusal.com.tr