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TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK kamplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampında 4 PKK'lı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları havadan karadan vuruluyor. Hedefte yine Hakurk kampı vardı.

Taarruz helikopteri desteğinde operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 1 PKK'lı yakalandı.

Bölücü terör örgütündeki çözülme de devam ediyor.

Şırnak Güçlükonak'ta 1 örgüt üyesi silahıyla birlikte askerlere teslim oldu.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakurk #operasyon #tsk
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