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TSK'nın 10 tankı sınırda konuşlandırıldı

Afrin'e düzenlenecek operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 10 tankı sınırda konuşlandırıldı. Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar Hatay'a geldi

TSK'nın 10 tankı sınırda konuşlandırıldı

Afrin'e düzenlenecek operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 10 tankı sınırda konuşlandırıldı.

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar Hatay'a geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'a ulaştı. 

Türkiye'deki çeşitli birliklerden TIR'lar üzerinde gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerinden gönderilen askeri iş makineleri ve zırhlı mühimmat araçları, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek sınır istikametine doğru hareket etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sınır #tsk
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