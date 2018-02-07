"İsmine ne derseniz deyin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da üstten de yandan da baksanız YPG terör örgütüdür, PKK'nın kendisidir"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İsmine ne derseniz deyin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da üstten de yandan da baksanız YPG terör örgütüdür, PKK'nın kendisidir." dedi.

Canikli, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan tezkerenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde söz aldı.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye halkını temsil ettiğini ifade eden Canikli, bunun çok net ve tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi. Canikli, Türkiye olarak işin içinde olduklarını dile getirerek, "ÖSO mensuplarının nasıl belirlendiği, nasıl Suriye halkını temsil ettiği noktasındaki ayrıntılı bilgilere sahibiz. " dedi.



Canikli, ÖSO'nun, Suriye halkının, Türkiye'deki mülteciler de dahil olmak üzere temsilcisi olduğunu yineledi.

Türkiye ve Suriye halkının, bu bölgeye yönelik politikalarda hedef ve menfaatlerinin örtüştüğünü vurgulayan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyoruz. Terör örgütünü temizlemek için uluslararası hukukun bize verdiği yetkileri, hakkı kullanarak mücadele ediyoruz. Bir operasyon yapıyoruz şu anda. Aynı şekilde ÖSO da kendilerini, kendi topraklarından çıkaran işgalcilere karşı mücadele ediyor.

Bunları, topraklarından edenler ile Türkiye'ye büyük tehdit oluşturan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine karşı ciddi tehdit oluşturan örgüt aynı örgüt. ÖSO ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda aynı hedefte birleşebiliyorlar. ÖSO tamamen legal, kendi halklarının hakkını koruyan, kendilerini topraklardan süren terör örgütünün işgalini ortadan kaldırmak için hareket eden bir örgüt, organizasyondur, bir ordudur. "

YPG diye bir şey yok aslında. O şekilde sunulmaya çalışan bir yapı var. Bu yapı PKK'nın kendisi. YPG, PYD'nin, PKK'nın kendisi. Sözde yöneticileri ortak, aynı terörist havuzunu kullanıyorlar. Formel yöntemlerle terör örgütü ilan edilmesi süreci gibi bir formaliteye ihtiyaç yok. Çünkü YPG, PYD her şeyiyle organik olarak PKK'nın parçasıdır, Suriye şubesidir. İsmine ne derseniz deyin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da üstten de yandan da baksanız YPG terör örgütüdür, PKK'nın kendisidir."



"Ortaya konulması gerekiyor ama konulmuyor"

Canikli, PYD, YPG'nin bir terör örgütü olduğunu, PKK'nın parçası, kendisi olduğunu ifade etti. Canikli, Afrin'de PKK terör örgütü elebaşının posterlerinin, görüntülerinin her tarafa kazınmaya çalışıldığına işaret ederek, PYD yöneticilerinin, "Biz PKK'yız" dediğini ancak birilerinin halen onlara terör örgütü olmadığını söylemeye çalıştığını kaydetti.

Nurettin Canikli, terör örgütünün, operasyon yapılan bölgelerde yanlış bilgi aktarımında bulunduğunu, bunun sayısız örneklerinin ortaya çıktığını anımsattı. Canikli, daha önceki rejimin saldırılarında hayatını kaybeden kadın, çocukların TSK tarafından öldürülmüş gibi gösterilen fotoğrafların yer aldığını, karalama amaçlı bu tür olayları ortaya çıkardıklarını, dünya kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı.

TSK'nın operasyon sırasında uluslararası hukuku, genel değerleri, insanlık değerlerini ihlal eden bir tane ispat edilen uygulamasının bulunmadığını bildiren Canikli, "Onun dışındakilerin tamamı terör örgütünün dezenformasyon çabalarının birer yansımasıdır. Söylenilen örneklerle ilgili açıklamalar yapıldı.

ÖSO mensupları tarafından hak ihlalleri, insan hakları ihlali söz konusuysa ve üzerine gidilmemişse onun ortaya konulması gerekiyor ama konulmuyor, yok. Sadece örgütün dezenformasyonla ilgili iddiaları var. "



