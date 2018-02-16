Konuşlandığı noktada 48 saat hareketsiz bekliyorlar. Bölgede adeta kuş uçurtmuyorlar. TSK'nın keskin nişancıları Afrin'de teröristlere büyük darbeye indiriyor. İşte Keskin nişancıların özel görüntülerini

Yemiyor, içmiyor, adeta nefes almıyorlar. Onlar TSK'nın vazgeçilmezi, teröristlerin korkulu rüyası: Keskin nişancılar.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor.



Özel Kuvvetler ve komandolar ile birlikte hareket ediyorlar. Teröristlerden arındırılan bölgelerde ve örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında görev alıyorlar.







Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri de var. Dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturuyorlar. Her türlü hava şartlarında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahları, teröristlere geçit vermiyor.



Alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de etkisiz hale getiriyorlar.





Gizlendikleri mevzilerde gerektiğinde 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.



Birliklere güven, teröriste korku



Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de izliyor.







Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.



Birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin nişancılar, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek, hem harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıda bulundu.









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