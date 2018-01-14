Türk Silahlı Kuvvetleri sınır birliklerine askeri takviyeye devam ediyor. Suriye sınırındaki zırhlı birliklere gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Bu arada bölgede konuşlu Obüs toplarının namluları Afrin'e çevrildi.

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Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun topçu atışı yapan TSK, sınıra takviye yapıyor.



Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı tanklar gönderildi.



Türkiye'deki çeşitli birliklerinden gönderilen 5 tank, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Tankları taşıyan konvoy için yoğun güvenlik önlemi alındı.



Konvoy daha sonra Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.



Öte yandan, Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.







ulusal.com.tr