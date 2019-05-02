Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK hedefleri hava harekâtı düzenlendi. Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde ise taciz atışı yapan teröristlere karşılık verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki operasyonları devam ediyor.



Türk savaş uçakları Irak kuzeyine hava harekâtları düzenledi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.



Operasyonda Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgeleri vuruldu. Harekâtlarda PKK'nın silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.



Suriye'deki terörle mücadele de sürüyor.



Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı. Yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla karşılık verildi.





ulusal.com.tr