Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve sorumlu olmasının yaratacağı riskler değerlendiriliyor. 21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, emir komuta zinciri bozulan bir ordunun savaş kazanma kabiliyeti ortadan kalkar.

Olağanüstü Hal Kararnameleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının bozulması, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle devam ettirildi. Yapılan değişikliklere ise tepkiler var.



Son değişikliklerle Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığına bağlandı ve sorumlu tutuldu. 21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, emir komuta zinciri bozulan bir ordu savaşma kabiliyetini kaybeder.



Kararnameye göre, Genelkurmay Başkanı savaş zamanı Cumhurbaşkanının namına Silahlı Kuvvetlerin komutanlığını yapacak. Ulusal Kanal'a konuşan Dilek bunun da orduda moral bozukluğuna yol açacağını belirtti.



Dilek, terfi ve atamalarda Yüksek Askeri Şura'nın yetkisiz kalması ve bunlara Cumhurbaşkanının karar vermesi düzenlemesini de değerlendirdi. Bunun ordunun siyasallaşmasına neden olacağını vurguladı.





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