TSK Personel Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi! Tartışma yaratan 2. madde çıkarıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda, 60 maddeden oluşan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" kanun teklifi kabul edildi.

Emekli personelin, medya kuruluşlarında bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin beyanat verme, yazı yazma veya açıklama yapmasına hapis cezası isteyen 2. madde bütün siyasi partilerin oylarıyla taslak metinden çıkarıldı.

Komisyona başkanlık eden AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şehit aileleri ile ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Hulusi Akar, şehit eşinin şehidin anne ve babasına torunlarını göstermediği örneğini vererek "Bu şehitlerimiz vatanı, milleti için hayatını feda ettikten sonra geride kalanların eş, çocuk, anne, baba, yakınlarıyla olan münasebetlerini de düzenleyici bir çalışmayı önümüzdeki günlerde yapmak mecburiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

Komisyonda görüşülen 59 maddelik teklifin tamamı onaylandı. Teklif, disiplin, tazminat, sınav açıklama yöntemleri, atamalar, emeklilik, sözleşmeli erler gibi başlıklarla çok geniş bir yelpazede düzenlemeler içeriyor.

Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.