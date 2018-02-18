PKK'lı teröristlerin Hakkâri'de düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu. Şehidin silah arkadaşları saldırıyı düzenleyen teröristlerin peşini bırakmadı. Düzenlenen tepki-takip harekâtında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü üyeleri, Hakkâri Şemdinli'deki Çamtepe üs bölgesine silahlı saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker şehit oldu.



Şehidin silah arkadaşları saldırının olduğu noktayı anında tespit etti. Askerler, Irak'ın kuzey uzanımında derhal tepki-takip harekâtı başlattı.



Askerler, teröristlerin izini kısa sürede buldu. Çıkan çatışmada 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede yürütülen operasyonlar devam ediyor.





ulusal.com.tr