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TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı teröristlerin Hakkâri'de düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu. Şehidin silah arkadaşları saldırıyı düzenleyen teröristlerin peşini bırakmadı. Düzenlenen tepki-takip harekâtında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü üyeleri, Hakkâri Şemdinli'deki Çamtepe üs bölgesine silahlı saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte  Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker şehit oldu. 

Şehidin silah arkadaşları saldırının olduğu noktayı anında tespit etti. Askerler, Irak'ın kuzey uzanımında derhal tepki-takip harekâtı başlattı.

Askerler, teröristlerin izini kısa sürede buldu. Çıkan çatışmada 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölgede yürütülen operasyonlar devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #genelkurmay başkanlığı #Hakkari #şemdinli #tsk
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