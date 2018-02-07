TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu açıklandı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.



PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri de terörden arındırıldı.







Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu.