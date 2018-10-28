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TSK, sınır hattındaki YPG mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombaladı

TSK, sınır hattındaki YPG mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait obüs bataryaları terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombaladı.

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

Etiketler; #tsk #pkk #bomba #obüs
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