Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör konvoyunu vurmasına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK'nın, sivil varken vurmadığı siviller ayrıldıktan sonra terör hedeflerini imha ettiği görülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin bulunduğu mühimmat konvoyunu sivillerden ayırıp ateş altına aldığı görüntüler ortaya çıktı.



Geçtiğimiz gece Afrin'e mühimmat ve terörist götüren 30-40 araçlık konvoydaki en kritik iki araç TSK tarafından vurulmuştu.



Ancak operasyondan önce konvoyda bulunan sivillerin ayrılmasını bekledi ve daha sonra harekete geçti.



Böylelikle Türk ordusu büyük bir kara propagandanın önüne geçti. Hem de TSK'nın bölgedeki sivil hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.



ulusal.com.tr