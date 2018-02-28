Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 184 terörist etkisiz hale getirildi. Meskûn mahal operasyonları için ise hazırlıklar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda 40. güne girildi. Sınır hattında 140 kilometre terörden temizlendi. Özel birlikler de bölgede. Sevkiyat sürüyor.



Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 184 oldu.



Türk ordusunun meskûn mahal hazırlıkları ise devam ediyor. Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid'in kısallarındaki teröristlerin temizlenmesinin ardından JÖH ve PÖH'ler belde çevrelerine konuşlandı.



Harekât, şiddetli yağış ve yoğun sise rağmen kararlılıkla sürüyor. Habertürk'ün haberine göre ise hava koşullarının düzelmesinin ardından meskûn mahal operasyonları başlıyacak.



Öte yandan terör örgütü PKK/PYD'den kurtarılan noktalarda arama tarama çalışmaları devam ediyor. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcı ve mayınlar da imha ediliyor.



Afrin kırsalında bulunan 100'den fazla köyde kontrolü sağlayan Türk ordusunun harekâtın başlangıcından bu yana 60'tan fazla teröristi sağ olarak yakaladığı bildirildi.





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