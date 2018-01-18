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TSK, Suriye'de YPG hedeflerini vurdu

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vurdu

TSK, Suriye'de YPG hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde YPG hedeflerini vurdu.

Gece saatlerinde başlayan operasyonda, fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vurdu.

MGK sonrası açıklama
MGK toplantısı 4.5 saat sürdü. Toplantının ardından yayınlanan bildiride olası bir Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Tehditlerin bertaraf edilmesi için her adım atılacak" ifadeleri yer aldı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ toplantının ardından yaptığı açıklamada, olası bir Afrin operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Millî Güvenlik Kurulu #bakanlar kurulu #YPG #fırtına obüsleri
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