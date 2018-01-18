Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde YPG hedeflerini vurdu.
Gece saatlerinde başlayan operasyonda, fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vurdu.
MGK sonrası açıklama
MGK toplantısı 4.5 saat sürdü. Toplantının ardından yayınlanan bildiride olası bir Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Tehditlerin bertaraf edilmesi için her adım atılacak" ifadeleri yer aldı.
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ toplantının ardından yaptığı açıklamada, olası bir Afrin operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" dedi.
ulusal.com.tr
Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde YPG hedeflerini vurdu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.